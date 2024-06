Madre e figlia travolte e uccise da un treno in stazione: tragedia a Montesilvano. Corpi irriconoscibili e testimoni sotto choc

Tragedia alla stazione ferroviaria di Montesilvano, in provincia di Pescara.

Mamma e figlia, viste entrare alla stazione mano nella mano, sono state travolte da un treno Frecciarossa: i corpi sono stati dilaniati dal convoglio e sono irriconoscibili.

Sono stati i testimoni a riferire di aver visto la donna con la bambina piccola attraversare la stazione e dirigersi verso i binari. Non sono state ancora riconosciute.

Travolte da un treno, morte madre e figlia

Sul posto ci sono diverse ambulanze del 118, la polizia ferroviaria e i carabinieri per le indagini. Al momento non è chiaro cosa sia successo. Di certo, verso le 18,30 di oggi, madre e figlia sono finite sotto al treno in transito alla stazione. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri e della Polfer. Sono stati sentiti due ragazzi che, in lacrime e in forte stato di choc, hanno detto di aver visto la donna con una bambina: «Camminavano sulla banchina quando improvvisamente non le abbiamo più viste». In quel momento passava un Frecciarossa diretto a Milano che non ha potuto fare nulla per evitarle. I due corpi, irriconoscibili, sono rimasti per diverse ore sui binari in attesa degli accertamenti tecnici degli investigatori, giunti immediatamente sul posto dopo la chiamata di allarme al 112. Sentito anche il macchinista.