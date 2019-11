Madre e figlia morte in incidente: tornavano da Roma dopo una visita all'ospedale

Terribile incidente stradale nella nella serata di ieri. Una venticinquenne è morta insieme alla madre, mentre il padre è rimasto ferito, in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A30. Le vittime erano di, piccola frazione del Comune di Drapia, nel vibonese. L' incidente, avvenuto in direzione Salerno , ha visto coinvolte diverse autovetture. Le cause sono in corso di accertamento anche se si tratterebbe di un tamponamento a catena.Nello scontro sono morte Teresa Furchì, di 50 anni, e la figlia Caterina Costa, di 25. Ferito Antonio Costa, di 54 anni. I tre erano di ritorno dall'ospedale Gemelli di Roma in cui si erano recati perché la figlia doveva sottoporsi ad alcuni controlli.