Madre e figlia morte in un incidente, indagato il conducente dell'altra auto. Perizia sulla dinamica

C'è un indagato per la morte di madre e figlia a Prossedi. La Procura ha iscritto per omicidio colposo plurimo - come atto dovuto - Agostino Alessandrina, il colonnello medico dell'esercito di 60 anni residente a Viterbo e in servizio al Celio di Roma che venerdì scorso, mentre si stava recando per lavoro ad Amaseno con la sua Audi A4, si era andato a scontrare frontalmente con la Fiesta alla cui guida si trovava Estella Aversa, 47 anni residente a Ceccano. Al lato passeggero si trovava la figlia Camilla di 18 anni deceduta anche lei nel drammatico incidente.Nel sedile posteriore c'era un amica della giovane, sua coetanea, rimasta seriamente ferita. L'incidente è avvenuto in via Guglietta Villafratta in territorio di Prossedi. Nello scontro la vettura su cui viaggiava la donna ha divelto il guard rail finendo in un dirupo.Nei prossimi giorni il sostituto procuratore di Latina, Martina Taglione, conferirà l'incarico ad un consulente tecnico per ricostruire le drammatiche fasi che hanno portato all'impatto con esito mortale.