Roma, nove gravidanze per evitare il carcere, la nuova "Madame furto" dovrà scontare 20 anni

Una nuova Madame furto a Roma. Proprio come una 33enne bosniaca alcuni mesi fa, diventata famosa per le sue tredici gravidanze per evitare di finire in galera, anche in questo caso una donna di origini balcaniche da oltre vent'anni specialista in borseggi ai danni soprattutto dei turisti romana, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Tor de Cenci della compagnia di Pomezia. Stavolta le gravidanze "strategiche" sono otto, con una nona in corso. Nei confronti della 34enne bosniaca, è stata emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma l'ordine di custodia cautelare in carcere. La donna annovera numerosi precedenti per reati predatori ma anche per evasione a seguito della violazione continua dalle misure restrittive cui nel tempo è stata sottoposta.

Roma, bulgaro tenta furto in un appartamento al Flaminio ma precipita in un giardino: è in pericolo di vita

Questa volta, però, dovrà scontare diciannove anni di carcere, un cumulo pena che scaturisce dalla molteplicità delle condanne patite che negli anni si sono accumulate per le continue interruzioni delle misure provocate dalla stessa nomade, a seguito dei reati di evasione accompagnati a lunghi periodi di irreperibilità e per le ricorrenti gravidanze, otto figli ed un nono in arrivo, con conseguenti rinvii provvisori nell'esecuzione della pena.

Roma, bimbo di 2 anni venduto dal padre a Ostia, la mamma lo porta via dall'ospedale

La donna sapeva che se sorpresa in stato interessante avrebbe evitato il carcere e così è andata avanti per diversi anni proprio come fece la nota «Madame furto» ma, anche per lei, lo stratagemma questa volta non è servito per sottrarsi alla cattura. Rintracciata presso il campo nomadi di Castel Romano è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Tor de Cenci ed accompagnata presso il carcere di Roma Rebibbia dove dovrà permanere per i prossimi diciannove anni.



Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA