Luca Sacchi ucciso a Roma, Gabrielli: «Non è la storia di due poveri ragazzi scippati»

Lo ha detto il capo della polizia

Franco Gabrielli

, commentando l'omicidio di

Luca Sacchi

Roma non è Gotham City., freddato con un colpo alla nuca nella Capitale. «Che Roma abbia i suoi problemi credo nessuno lo riconosca, ma rappresentarla come Gotham City...», ha dichiarato Gabrielli. I responsabili, ha aggiunto, «sono stati subito individuati e sono stati definiti i contorni di una vicenda che con una città alla deriva ed in mano al crimine ha poco a che fare».