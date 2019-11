Delitto Sacchi, l'ex fidanzato di Anastasia: «Quando stava con me non fumava neanche. E come poteva avere 70mila euro?»

di Alessia Marani

Adesso Anastasia ha cambiato persino look: capelli più corti, rossi mogano, niente felpa ma un giaccone a quadri. Si presenta così alla stazione dei carabinieri vicino casa per la prima firma come indagata per la trattativa sulla droga che ha preceduto l'uccisione di Luca Sacchi, il fidanzato. Sale sullo scooterone del patrigno e se ne va. Sembra un'altra rispetto alle tante foto postate su Instagram e sembra «un'altra» anche agli occhi del suo ex fidanzato, un parrucchiere che chiameremo Andrea...