Il pm Nadia Plastina aveva chiesto una condanna a sei anni e quattro mesi e una multa di 30mila euro. Nel processo era accusato di violazione della legge sulla droga. Princi, ex compagno di scuola di Sacchi, quella sera, secondo gli inquirenti, aveva organizzato l'acquisto di 15 chili di marijuana al prezzo di 70 mila euro da Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due che sono sotto processo in corte d'assise per l'omicidio di Sacchi insieme a Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima, che indossa la doppia veste di parte lesa perchè aggredita, e imputata per violazione della legge sugli stupefacenti.

