Luca Sacchi ucciso a Roma, la fidanzata: «Ho cercato di fermare il sangue con le mani»

di Camilla Mozzetti

ROMA «Mamma corri, è successa una cosa terribile, hanno sparato a Luca». Lo butta fuori tutto d'un fiato quel dolore feroce che non smette di farle tremare le gambe. E con poche parole dà forma ancora dopo averlo già fatto con i carabinieri, a quell'incubo. Sì, è tutto vero. Purtroppo non lo ha immaginato. Lei, Anastasia Kylemnyk, 25 anni, che cade in terra dopo che un uomo la strattona alla schiena per strapparle via lo zaino e la colpisce alla nuca. Sempre lei che sviene e si...