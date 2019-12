Luca Sacchi, lunedì il Riesame per Anastasia e Princi

È fissata per lunedì prossimo l'udienza del Tribunale del Riesame al quale si sono rivolti alcuni degli indagati nell'ambito dell'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani a Roma nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso.Fra i legali che hanno presentato istanza al tribunale della Libertà ci sono anche i difensori di, la fidanzata di Sacchi indagatae sottoposta a obbligo di firma, e, amico di Luca, accusato di aver fatto da mediatore con i pusher di San Basilio, attualmente in carcere.Per la morte di Sacchi sono in carcere- fermati nei giorni successivi all'omicidio - e Marcello De Propris, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito la pistola a Del Grosso e Pirino.