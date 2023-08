Luca Ruffino, l'ultima telefonata alla compagna prima del suicidio: chi era il presidente di Visibilia che rivelò le quote di Santanchè

Sabato l'ultima chiamata alla compagna, in quel momento in vacanza. Il tono rassegnato, quasi esausto. La donna avverte il figlio che chiama il papà molte volte, senza risposta. Così decide di correre a casa sua e lì scopre il dramma. Luca Ruffino, manager 60enne, presidente di Visibilia editore viene trovato senza vita nella tarda serata di sabato nella sua casa di via Spadolini a Milano.

Il cadavere è in camera da letto. Si è suicidato con un colpo di pistola regolarmente detenuta.

Luca Ruffino, morto suicida il presidente di Visibilia Editore: il corpo trovato dal figlio. La procura indaga per istigazione

Chi era

L'uomo - che aveva festeggiato 60 anni lo scorso 24 luglio - si sarebbe ucciso col un colpo di pistola in camera da letto. Nome noto della finanza meneghina, Ruffino era dal 1987 amministratore delegato di Sif Italia, società quotata a Euronext Growth Milano che gli aveva permesso di diventare il primo amministratore di condominio in Italia ad avere uno studio di amministrazione condominiale quotato in borsa. Ma da ottobre scorso era anche entrato nell'azionariato di Visibilia - la società editoriale fondata dalla ministra del turismo, Daniele Santanché - con il 12,94% del capitale, oltre a un 8,78% detenuto da Sif Italia, assumendone la presidenza.

I bigliettini

Prima del tragico gesto, il 60enne - stando a quanto appreso - avrebbe lasciato alcuni biglietti indirizzati ai familiari. Secondo i primi accertamenti della polizia, l'arma utilizzata era regolarmente detenuta e nei fogli si farebbe riferimento a motivi personali. n totale sarebbero sei fogli, indirizzati a familiari e collaboratori, a cominciare proprio dai figli Mirko e Andrea, a cui comunicherebbe il suo dispiacere per il dolore che causerà loro il suo gesto. Su uno dei bigliettini, Ruffino spiegherebbe inoltre di aver scelto di togliersi la vita nella sua dimora milanese, invece che nella sede dei suoi uffici, per non turbare colleghi e dipendenti.Nessun passaggio sulle inchieste legate proprio alla Santanché - per cui pare non fosse mai stato ascoltato in procura -, né a ora è chiaro se soffrisse di gravi problemi di salute, forse confessati soltanto a pochi intimi.

L'annuncio della morte

"Visibilia Editore S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, annuncia, con cordoglio, la prematura scomparsa del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, che rivestiva il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, nonché di azionista di maggioranza della Società. La Società si stringe ne dolore alla famiglia del Dott. Ruffino", si legge in una nota dell'azienda.

Istigazione al suicidio

Manager di grande esperienza - con un passato anche il FerrovieNord, Fiera Milano e Milano Serravalle Engeenering -, giovedì scorso il 60enne aveva partecipato all'ultimo Cda di Visibilia. Sulla sua morte la procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, un passaggio necessario per compiere eventuali accertamenti come l'autopsia ma anche per cercare di fare luce sul suo decesso.