Palermo, Luca muore fra le onde a 22 anni: si era tuffato per salvare un amico in difficoltà

Annegato per salvare un amico in difficoltà. Luca Carollo, 22 anni, è morto ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia fra Capaci e Carini (Palermo). Il giovane aveva provato a soccorrere un amico che stava annegando a causa del mare agitato. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per quasi un'ora, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto raccontato dalla Capitaneria di Porto di Palermo, ieri in quel tratto di costa c'era "bandiera rossa", ma Luca si sarebbe tuffato solo per aiutare la persona difficoltà.

Luca Carollo, residente a Torretta (Palermo), è stato sopraffatto dalle onde. I bagnini dei due lidi più vicini, il Lido Club13 e il Lido Essai Sport, sono riusciti a mettere in salvo le altre persone in mare in quel momento. Luca, invece, è stato recuperato privo di sensi in prossimità della riva. Inutile il massaggio cardiaco dei sanitari. Sulla morte del giovane adesso indagano i carabinieri.