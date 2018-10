Loris Stival, oltraggio a Santa Croce di Camerina: danneggiata la lapide che ricorda il bimbo

Il padre di Veronica Panarello - condannata in appello a 30 anni - si è recato per pregare nel luogo del ritrovamento del nipote Loris Stival e si è accorto che la stele commemorativa era stata danneggiata, nel periodo tra il 22 settembre - l'ultima volta che il nonno era andato sul posto - e ieri. Il bambino è stato trovato morto il 29 novembre 2014 nel canalone di contrada Vecchio Mulino, a Santa Croce Camerina (Ragusa). Franco Panarello ha immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri.

Franco Panarello alla Vita in diretta. «Ci siamo detti di farci forza e andare sempre avanti, per la Cassazione, che si sarebbe fatta la vera giustizia, quella che cerchiamo noi. Io le credo». L'ha detto Franco Panarello, padre di Veronica, la mamma condannata in appello per la morte del piccolo Loris, alle telecamere de «La Vita in Diretta», il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. «Dopo le due versioni... ha sbagliato per paura... ora che dice la verità e non le crede nessuno, non lo vedo giusto» ha aggiunto. Il padre è andato a trovare Veronica nel carcere di Torino: «Sono felicissimo di averla vista. Dopo 40 giorni l'ho riabbracciata e ci siamo detti tante cose. L'ho trovata abbastanza bene, ma deve fare ancora un pò di strada».

