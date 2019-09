Esce di casa e si spara, muore a 34 anni: sarebbe diventato papà tra pochi giorni

di Stefano Rispoli

Un blackout della mente l’ha gettato nel buio della depressione, un pozzo così profondo da non riuscire a intravedere una luce, un sorriso. Nemmeno la gioia del suo bambino che la moglie portava in grembo e che sta per venire al mondo. Sarebbe diventato papà tra pochi giorni - tragedia nella tragedia - il 34enne di Loreto che si è tolto la vita con un colpo di pistola. Era uscito di casa martedì sera, sostenendo di dover fare il turno di notte in porto, dove lavorava come rimorchiatore. E invece ha vagato senza meta fino a quando, alle porte di Ancona , nella frazione di Montesicuro, ha interrotto il suo viaggio della disperazione.