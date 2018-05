È riuscito a evadere dal carcere di Lodi durante l'ora d'aria, scavalcando due alti muri e ritrovandosi nel centro della città, a pochi metri dal Duomo, dove è riuscito a far perdere le proprie tracce. L'incredibile fuga del detenuto, un 22enne marocchino arrestato per spaccio, è stata in parte ripresa dalle telecamere del penitenziario.



L'uomo, Mohamed El Madoui, era finito in carcere alcuni giorni fa. Le forze dell'ordine lo stanno cercando nel Lodigiano ma anche nelle province limitrofe. Nel carcere di Lodi è stata aperta un'inchiesta interna e a nche il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria è impegnato nella ricerca del marocchino.



La fuga è avvenuta attorno alle 15. Il giovane, alto un metro e 88 centimetri, si sarebbe sottratto all'osservazione delle guardie durante l'uscita di uno dei gruppi di detenuti dal cortile utilizzato per l'ora d'aria e avrebbe atteso che smontasse il presidio nelle garitte blindate sul perimetro esterno del carcere. Quindi sarebbe riuscito ad arrampicarsi su un primo muro interno, alto meno di tre metri, e, superato un camminamento, ad arrampicarsi sul muro più esterno, che invece è poco più alto di tre metri, utilizzando una fune realizzata con materiale di fortuna. A quel punto si è ritrovato nel centro di Lodi, solo a tre vie dal Duomo, e ha fatto perdere le proprie tracce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA