Droga, corruzione e violenze nel carcere di Lodi: 19 arresti tra i detenuti

La Polizia di Stato di Lodi sta eseguendo un'operazione denominata «AKRON» per l'esecuzione di 19 provvedimenti di custodia cautelare per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, traffico di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravissime. L'indagine dei poliziotti della squadra mobile nasce da una segnalazione, dell'Amministrazione Penitenziaria della locale Casa Circondariale, alla Procura della Repubblica di Lodi. In particolare, durante un controllo di routine nelle celle dei detenuti, veniva rinvenuta una modica quantità di sostanza stupefacente e dei biglietti cartacei che consentivano di rilevare una sistematica e diffusa attività di corruzione messa in atto da 5 detenuti, ristretti per reati vari nella Casa Circondariale di Lodi. Per l'esecuzione degli arresti sono impegnati dipendenti della Polizia di Stato delle Questure di Lodi, Milano e Cremona; personale delle unità speciali Cinofile; unità operative dell'Amministrazione Penitenziaria Regionale della Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA