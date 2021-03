Livorno, uccide il padre 64enne con una coltellata allo stomaco dopo una lite in casa

Livorno, ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite in casa. Il figlio, 28 anni, ha colpito il genitore all'addome che è morto subito dopo. L'omicidio è avvenuto questa mattina a Venturina, in provincia di Livorno. La vittima aveva 64 anni. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso e il figlio si trova in stato di fermo in caserma.

Fendente all'addome

Secondo una prima ricostruzione tra i due è scoppiata una lite nella loro abitazione quando il figlio ha afferrato un coltello e lo ha conficcato nell'addome del padre. Sarebbe stato lo stesso 28enne ad avvisare i sanitari del 118, che una volta arrivati nell'abitazione hanno tentato le manovre per rianimare il padre ferito che però è morto in casa.

