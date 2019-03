Lite per un parcheggio in pieno centro a Sora, due donne in ospedale

di Roberta Pugliesi

Se le sono date di santa ragione per un parcheggio. E’ accaduto ieri pomeriggio in pieno centro, verso le 16, in piazza Mayer Ross, dove sono dovuti intervenire sia le forze dell’ordine che i sanitari del 118. Che a Sora ci siano pochi posti per parcheggiare le auto, soprattutto nel centro storico, è cosa risaputa ma che due donne finiscano alle mani appare eccessivo. All’Ortara, nei pressi del museo civico della media valle del Liri, sono arrivate contemporaneamente due signore ma il posto libero era solamente uno. “Sono arrivata prima io”, avrebbe detto una, “No, il posto il mio” avrebbe replicato in malo modo l’altra. È bastato poco per innescare la miccia e dalle parole sono presto passate ai fatti. Sono volati schiaffi, spinte, calci. Numerosi i presenti che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato il 112: sul posto sono arrivate le forze dell’ordine che hanno riportato la calma dividendo le due donne che, però, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Sono state portate in pronto soccorso dove dopo le prime cure sono state dimesse. Al di là dell’episodio di ieri il problema dei parcheggi rimane, soprattutto nel fine settimana.