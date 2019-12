Litiga con la fidanzata ed esce dall'auto: travolto e ucciso un 45enne militante leghista

Una incredibile tragedia verificatasi alle prime ore di sabato tra Bettolle, frazione del comune di Sinalunga ( Siena ) e Foiano della Chiana ( Arezzo ) che ha visto morte di un 45enne iscritto alla Lega da tempo (era atteso a Firenze a una cena elettorale che ha visto la partecipazione del segretario Matteo Salvini). Incredibile la dinamica. Fabrizio Tramontana ha litigato con la fidanzata, è uscito dall'auto al buio in piena notte sulla superstrada ed è morto investito. Fabrizio Tramontana era residente a Terontola di Cortona (Arezzo).Stando alla ricostruzione dell' incidente da parte dei carabinieri, dopo una banale discussione avuta con la donna, Tramontana è uscito dall'auto intorno alle 3. Un automobilista di passaggio ha notato la sagoma di una persona nell'oscurità. E poco dopo la tragedia. Un altro automobilista non ha potuto evitare l'impatto, mentre la fidanzata aveva tentato di tornare indietro per recuperare il compagno. L'investitore si è fermato e ha chiamato i soccorsi ma è stato tutto vano. La salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di Nottola (Montepulciano).I funerali di Fabrizio Tramontana saranno celebrati martedì 3 dicembre a Mercatale di Cortona, dove era originaria la famiglia. Il 45enne, nato a Umbertide, abitava a Terontola da molti anni. Le esequie saranno celebrate alle ore 14.30 nella località della Val di Pierle. Questa mattina il fratello e la mamma si sono recati all'obitorio per il riconoscimento. La procura di Siena ha concesso il nulla osta per la sepoltura.