Lipari, auto si schianta contro un pino: Desirèe muore a 29 anni, feriti gli amici

Tragico incidente nella mattinata di oggi a Lipari. Una Renault Clio su cui viaggiavano 5 giovani amici si è schiantata contro un pino per cause ancora in corso di accertamento. Desiree Villani, una giovane di 29 anni è morta sul colpo mentre altre due ragazze e due ragazzi sono rimasti feriti.

Auto contro un albero: muore Desiree, feriti gli amici

Era a bordo di una Renault Clio con altri 4 amici, quando l'auto in cui viaggiava è finita contro l'albero. Desirèe Villani, una giovane donne di 29 anni è morta nella mattinata di oggi nel drammatico incidente avvenuto nel rettilineo di Castellaro che ha scosso l'isola siciliana di Lipari. La vittima era bordo di una Renault Clio.

Muore travolto da un'auto-pirata: titolare di un pub investito a Lecco nei pressi della discoteca

Sono intervenuti i carabinieri, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dei cinque giovani e accertato la morte della 29enne di Lipari che era seduta nella parte posteriore dell'auto. Ferito gravemente il guidatore, di 27 anni, che è stato intubato e presenta alcune fratture al cranio; dovrebbe essere trasferito in elisoccorso in un reparto di neurochirurgia a Palermo.

Mentre sembrano meno gravi le condizioni degli altri tre giovani che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente; l'auto, una Renault Clio, è stata sequestrata e un fascicolo è stato inviato all'autorità giudiziaria di Barcellona pozzo di Gotto.

Desirée Villani muore a 29 anni. «Vola alto angelo mio»

Amava la musica e più di tutti Ligabue che aveva visto in concerto nel 2019 a Messina accompagnata dalla sua amica, con cui condivideva questa passione. E poi foto di sorrisi e serate in compagnia. Questo il racconto della vita di Desiree Villani che traspare dalla sua pagina Instagram. Sugli stessi social diversi i saluti per lei. «Vola angelo mio», scrive una delle sue amiche più care postando il ricordo di un video in cui Desiree pedala in bicicletta spensierata in estate.