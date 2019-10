Linate choc, trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto con mani e piedi legati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc all'aeroporto di Linate . Un uomo è stato ritrovato morto nel parcheggio P2 con mani e piedi legate.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un senzatetto da tutti conosciuto come "il sassofonista", perché abituato a portare sempre con sè lo strumento. Sul posto la polizia.L'è al momento chiuso per i lavori di rifacimento della pista. L'apertura è prevista per il prossimo venerdì. La vittima potrebbe aver approfittato della chiusura dello scalo per passare la notte all'interno del parcheggio in cui è stato ritrovato cadavere.