Legnano, molesta la figlia di 4 anni: incastrato dalla moglie con le telecamere

Un'amica l'aveva messa in guardia: aveva visto che il marito molestava la loro bambina di quattro anni. Lei non ha detto nulla, non ha chiesto niente alla piccola per non farle altro male, per non turbarla, ma ha messo microspie e telecamere in punti strategici della casa e poi - confermati i sospetti peggiori - è andata dai carabinieri di Legnano, nel Milanese, con i filmati. Immagini chiare per denunciare ogni cosa del marito trentenne. L'uomo, di origini sudamericane, venerdì è stato portato in carcere dai carabinieri d'intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio Rossella Incardona in attesa domani dell'interrogatorio da parte del gip. Dopo la denuncia, i militari hanno ascoltato l'amica che per prima ha dato l'allarme, oltre a parenti e amici della coppia. Ma è stato dopo la visione dei filmati, con immagini purtroppo molto chiare, che il pm ha deciso il provvedimento di fermo.

