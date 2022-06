Lecce: prima le minacce, poi spacca la vetrina di un negozio e si ferisce: albanese muore dissanguato

Prima minaccia e danneggia la vetrina di un negozio a Cocumola, un piccolo centro salentino in provincia di Lecce. Poi si ferisce e muore dissanguato. È quanto è successo in tarda mattinata di oggi (24 giugno) ad un albanese di 42 anni. Il decesso è avvenuto per dissanguamento da post trauma. Si tratta di Zoga Klodjan, nato nel 1979 e residente a Poggiardo: prima era andato a minacciare e danneggiare la vetrata dell'attività di Fabrizio Marra di Cocumola, poi si è consumato il dramma. In corso i sopralluoghi da parte dei Carabinieri e l’ascolto dei testimoni presenti.

L'uomo è stato trovato a Poggiardo, in auto, vicino al Parco dei Guerrieri. Ha probabilmente arrestato la marcia a seguito di un malore, conseguente alle ferite che si è inferto e che ha sottovalutato, non essendosi rivolto al 118 o andato in ospedale. Si tratta di un muratore, titolare di una ditta individuale. I carabinieri indagano per comprendere le ragioni del gesto che potrebbe essere maturato per dissidi di tipo professionale. Ma saranno le indagini a fare chiarezza.