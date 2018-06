Travolto in scooter da un'auto all'incrocio, muore un giovane a Lecce

Gravissimo incidente stradale alungo uno dei viali della circonvallazione. Ha perso la vita un giovane di 23 anni,. La vittima viveva a Castromediano di Cavallino. L'incidente è avvenuto in viale Rossini, ad un incrocio semaforizzato, a pochi metri dal comando della polizia locale. Il 23enne era a bordo di uno scooter quando, per cause da accertare, è finito contro una Volwswagen Polo condotta da uno studente universitario di 21 anni, rimasto illeso. Il conducente dello scooter è morto poco dopo il ricovero all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Lecce che, su disposizione del pubblico ministero di turno, hanno posto sotto sequestro i due mezzi.Cristiano Spedicato (foto da Facebook)