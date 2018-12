Le Iene, nonna Maria "sequestrata" a 94 anni: l'abbraccio con le nipoti sulla soglia è commovente

L’incontro con la figlia Maria Teresa e la nipote Chiara, sulla soglia di una casa in cui non possono entrare, è molto commovente, con un lunghissimo abbraccio sulla sedia a rotelle appena fuori dalla porta. La nonna, confusa, non ricorda di non vederle da tanto tempo.

Nonna Maria, 94 anni, da tre anni non riesce ad abbracciare la sua famiglia perchè "sequestrata" da una delle figlie e dal nipote. Il caso, riportato da Le Iene, ha dell'incredibile: la signora Maria pare sia stata reclusa in casa dal nipote Davide e dalla figlia Franca i quali si sarebbero appropriati di tutto il suo patrimonio, come ha scoperto l'amministratore di sostegno assegnato dal giudice. Figlia e nipote hanno "sequestrato" l'anziana signora: le altre nipoti, insieme a Le Iene, sono riuscite a vederla senza però poter entrare in casa.L’amministatore ha dirottato la pensione dell’anziana su un conto sicuro. La paura delle figlie è che la madre per questo motivo venga abbandonata: la donna è cardiopatica ed ha un pacemaker.