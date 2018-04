Genitori si contendono i figli in una storia di droga e violenze. Durante la puntata emerge il particolare choc

di Alessia Strinati

Lasi occupa di una storia di un, finito male e con conseguenze tragiche, soprattutto per iinnocenti della coppia.Valentina si innamora e sposa Alì, un uomo tunisino, da cui ha anche due bambini, fino a quando però non chiede il divorzio a causa delle continue violenze che era costretta a subire e del giro di spaccio in cui l'aveva inserita, visto che proprio quella era l'unica fonte di sostegno e guadagno della famiglia. Subito dopo il matrimonio Alì aveva costretto Valentina a restare chiusa in casa, la costringeva a lunghi soggiorni in Tunisia con i bambini dove la donna poteva stare solo in casa con le donne della famiglia. Dopo anni, approfittando del fatto che Alì era in carcere, Valentina si ribella, chiede il divorzio e vola in Tunisia dai bimbi che stavano con i nonni per riportarli in Italia. Alì viene a sapere del piano eValentina riesce a scappare, ma i bimbi restano in Tunisia, così la Iena accompagna la donna dall'ex marito per provare a rivedere i figli. In Tunisia Alì si mostra disponibile a fare vedere i figli alla donna, ma dopo poco iniziano a litigare ed emerge che anche Valentina ha spesso fatto uso di droghe, motivo per cui l'uomo non si sarebbe fidato nel lasciarle i figli. Pelazza prova a conciliare i due per un dialogo più sereno, ma non sembra possibile. Purtroppo ora la situazione è solo nelle mani del tribunale.