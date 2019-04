I due operai morti hanno entrambi 45 anni e stavano lavorando alla realizzazione di una barriera per impedire l'attraversamento dei binari. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30. Sul posto sono arrivare ambulanze, automediche e l'elisoccorso, ma per i due uomini non c'è stato niente da fare.



Sono in corso i primi accertamenti da parte della Procura di Milano, come previsto in questi casi con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, sulla vicenda dei due operai morti all'interno di un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele, schiacciati dal crollo di una lastra, mentre erano impegnati nella realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli. Del caso è stato informato il pm di turno Danilo Ceccarelli e se ne occupa il dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano.



Secondo una prima ricostruzione, i due operai deceduti in un cantiere a Pieve Emanuele, nel milanese, lungo i binari della ferrovia, sono stati travolti da una lastra in metallo che stavano spostando. La squadra di lavoro era composta da tre persone. Nello spostamento, forse per una manovra sbagliata della gru, la lastra si è rovesciata e ha travolto due di loro. Si tratta di due italiani di 55 e 47 anni. Uno è morto sul colpo, l'altro è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ed è deceduto poco dopo. Un terzo operaio è rimasto illeso.

Gravissimo incidente sul lavoro in un cantiere diin via Roma, a Pieve Emanuele. Schiacciati dal crollo di una parete in costruzione sono morti due operai in mattinata. I lavoratori erano impegnati nella realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli. Secondo quanto accertato finora il crollo sarebbe stato causato da una manovra sbagliata con una gru. Trasportati entrambi al pronto soccorso, sono morti poco dopo.