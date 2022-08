Lavinia Trematerra, morta a Monaco travolta da una statua. I colleghi della mamma: «Il tuo dolore è il nostro»

La morte a Monaco della piccola Lavinia Trematerra ha scosso Napoli. «A volte le parole non bastano ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare. Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi».

È quanto si legge in un post su Facebook di Formez Pa, che così esprime il proprio cordoglio nei confronti della collega Valentina Poggi e delle sua famiglia, dopo la scomparsa della figlia Lavinia, nel tragico incidente verificatosi a Monaco di Baviera: la bimba infatti, è morta schiacciata da una statua di marmo mentre era in hotel.

«Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia - prosegue il post - a Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio. Il loro dolore è anche il nostro», conclude Formez Pa.

