Aggredito brutalmente da un lavavetri di nazionalità straniera per aver rifiutato di farsi detergere il parabrezza, riporta la frattura del setto nasale, contusioni multiple al volto e anche una costola incrinata. È quanto accaduto ieri mattina attorno alle 11 a E.E. 67 anni residente a Sant'Anastasia (Napoli).



Il malcapitato automobilista si è presentato all'ospedale Loreto Mare con una copiosa perdita di sangue dal naso. Dolorante in varie parti del corpo in accettazione al triage gli è stato attribuito un codice giallo di media gravità.

