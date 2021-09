Laura Ziliani scomparsa, arrestate le figlie e il compagno della maggiore. Accusati di «omicidio volontario»

Svolta nel caso della scomparsa di Laura Ziliani: sono state arrestate le figlie e il il compagno della maggiore. Il cadavere della Ziliani era stato trovato tra la vegetazione nel paese dell'Alta Vallecamonica l'8 agosto. Questa mattina sono state arrestate dai carabinieri di Brescia due delle tre figlie della donna e il fidanzato della maggiore. Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, residente quest'ultimo in provincia di Lecco, sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia.

Era l’8 maggio 2021 quando Ziliani scompare da Temù, piccolo comune della Val Camonica. L’ex vigilessa è madre di tre figlie e vedova dal 2012, dopo per aver perso il marito Enrico Zani. L’uomo è morto a 53 anni all’ospedale di Edolo, dopo essere finito sotto una valanga mentre praticava scialpinismo. La donna, dopo qualche anno, si era rifatta una vita: lavorava in comune a Roncadelle e viveva a Urago Mella, insieme al nuovo compagno e a una delle tre figlie.

Laura Ziliani, il giallo dell'ex vigilessa: «Sepolta due volte per disfarsi del corpo»

Laura Ziliani morta, ipotesi choc: l'ex vigilessa uccisa in casa e portata in montagna

Le due sorelle e il genero sono state le ultime tre persone a vedere la donna in vita. La donna era partita da Brescia la sera del 7 maggio attorno alle 20 e 10, per arrivare a Temù probabilmente un paio di ore dopo. Non si sa che cosa sia successo dopo quel momento.

Le accuse - Contestati i reati di omicidio volontario, aggravato dalla relazione di parentela con la vittima, e di occultamento di cadavere. Le indagini, avviate dai militari della Compagnia di Breno, parallelamente alle ricerche, avrebbero evidenziato numerose anomalie nel racconto fornito dai tre arrestati, «inducendo i carabinieri e la Procura a ritenere poco credibile la versione dell'infortunio o del malore in montagna» riferiscono gli inquirenti.