Napoli, latitante catturato prima del pranzo di Natale: si nascondeva in un appartamento

Un latitante, Gennaro Annunziata, 53enne del Rione Traiano di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri a Castel Volturno (Caserta) prima del pranzo di Natale. Nascosto in un appartamento del comune del litorale domizio, dove erano anche i familiari, Annunziata era latitante dall'agosto del 2017. A individuarlo e arrestarlo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli e del Nucleo Operativo di Bagnoli, col supporto dei militari del decimo Reggimento Campania. Annunziata, sfuggito alla cattura in un maxi-blitz del luglio 2017, è ritenuto dagli investigatori tra i promotori di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga che vantava contatti con narcos marocchini e olandesi. Gli investigatori - coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea - hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale. Secondo gli inquirenti Annunziata riforniva le piazze di spaccio napoletane con droga proveniente dal Marocco e dall'Olanda.

Ultimo aggiornamento: 16:01

