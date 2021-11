Cerca di uccidere i genitori con una motosega, arrestato 28enne

Notte di follia a Sonnino Scalo, quella appena trascorsa. Rientrato a casa dopo una serata, completamente ubriaco, un ragazzo di 28 anni per futili motivi, ha minacciato di uccidere i genitori imbracciando una motosega, fortunatamente è stato fermato in tempo. Il ragazzo era stato già denunciato in passato per minacce nei confronti dei familiari. Ieri sera l'epilogo, che poteva essere tragico, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato la tragedia. Il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica e stato immobilizzato, il militari sono riusciti a togliergli la motosega dalle mani senza danni, poi dopo averlo calmato lo hanno accompagnato in caserma dove è stato formalizzato l'arresto.