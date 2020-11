Lanciarazzi trovato a Milano in ospedale Niguarda: ​si indaga su atto intimidatorio

Episodio inquietante, accaduto oggi nel pomeriggio a Milano. Un lanciarazzi di tipo militare non funzionante è stato trovato abbandonato oggi pomeriggio in una sala d'attesa dell'ospedale Niguarda di Milano. Sull'episodio stanno indagando la Digos e il pool antiterrorismo della Procura, guidato da Alberto Nobili, che dopo un'informativa degli investigatori aprirà un'inchiesta per detenzione e porto di arma da guerra per individuare chi l'abbia lasciata là. Un presunto gesto dimostrativo che desta allarme dato il clima di tensione di questi giorni attorno alla sanità per l'emergenza Covid.

Lo «strumento lanciarazzi illuminante» non funzionante, così viene definita l'arma ritrovata poco prima delle 17 nella sala d'attesa del reparto di radiologia del Niguarda, era composto di due pezzi e attaccato con nastro adesivo sotto due sedie. È stato trovato da un'operatrice dell'ospedale e sul posto non c'erano rivendicazioni. Stando alle prime indagini si ipotizza che sia stato collocato lì proprio per essere ritrovato, come messaggio intimidatorio nel clima di tensione attorno all'emergenza sanitaria Covid.

