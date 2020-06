Lanciano, bimbo di 3 anni ustionato: gravissimo al Gemelli di Roma. Giocava con liquido infiammabile

In un appartamento in piazza San Lorenzo nel pieno centro di Lanciano, stava giocando con la sorella più grande con il liquido infiammabile e improvvisamente, i vestiti del fratellino più piccolo di 3 anni che stava vicino ai fornelli accesi della cucina, hanno preso fuoco. In pochi secondi il bambino è diventato una torcia umana. La sorella di 14 anni e la mamma hanno provato subito a spegnere le fiamme, ma nel frattempo il fuoco ha investito anche la sorella più grande.

LEGGI ANCHE Studentesse Usa violentate da carabinieri: Cassazione decide su richiesta di ricusazione giudice



I vicini allertati dal trambusto hanno capito che si stava consumando una tragedia e hanno aiutato a soffocare le fiamme, allertando intanto Polizia, 118 e Vigili del Fuoco. Sul posto poi è intervenuto l'elisoccorso.



Il piccolo, in condizioni gravissime con ustioni di terzo grado, è stato trasferito al Gemelli di Roma, mentre la sorella, meno grave, è stato trasportata all'ospedale di Pescara.

In aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA