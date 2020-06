Lampedusa, incendiati i barconi dei migranti, il sindaco: «Un piano per danneggiare l'isola» Video

Notte ad alta tensione a Lampedusa dove la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta sui due incendi dolosi appiccati ai barconi dei migranti - in due punti diversi e distanti - a Lampedusa. «Metteremo tutto l'impegno possibile per fare luce su questi episodi di intolleranza che non rendono giustizia alla solarità del popolo di Lampedusa e che possono danneggiare seriamente il turismo, fonte di ricchezza dell'isola - ha detto il procuratore aggiunto Salvatore Vella - . Lampedusa non può diventare un luogo di guerriglia urbana».

Lampedusa, imballata la Porta d'Europa. La rivendicazione: stop migranti, vogliamo turismo

Migranti, nuovo hotspot a Lampedusa in vista dell'aumento degli arrivi. E Serraj chiede a Conte più fondi per la Guardia costiera libica

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Domattina, intanto, è atteso l'arrivo sull'isola del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, la cui visita era già in programma.

Lampedusa: date alle fiamme diverse barche servite per gli sbarchi delle #risorseINPS clandestini. Un messaggio per il governo #Conte? Sale sempre più la tensione, i cittadini autoctoni non ne possono più di questa invasione indiscriminata, idem Noi. Blocco navale. #RadioSavana pic.twitter.com/Iy7oJEs5Gx — RadioSavana (@RadioSavana) June 5, 2020

I vecchi barconi utilizzate dai migranti per arrivare fino a Lampedusa, stoccati in due zone dell'isola, sono stati dati alle fiamme nella serata di venerdì. I roghi sono divampati nell'area attigua al campo sportivo e nel deposito di Capo Ponente. Le colonne di fumo nero sono state altissime e hanno invadeso l'isola. Sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale di Lampedusa con 5 automezzi antincendio e i carabinieri.

«C'è un disegno preciso per alimentare un clima di tensione e soffiare sul fuoco di una situazione già difficile per la nostra isola». Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, commenta così i due incendi dolosi che sono stati appiccati in nottata nelle aree dove vengono stoccati i vecchi barconi utilizzati dai migranti per le loro traversate e che stanno mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco presenti sull'isola. Il sindaco ricorda anche l'altro episodio avvenuto appena tre giorni fa, quando alcuni sconosciuti hanno «imballato» con sacchi di plastica e nastro adesivo la Porta d'Europa, il monumento dell'artista Mimmo Paladino inaugurato il 28 giugno 2008 per celebrare lo spirito d'accoglienza dell'isola nei confronti dei migranti.

«C'è una strategia precisa - sottolinea - per destabilizzare Lampedusa. Si tratta di persone che non improvvisano ma che sanno come muoversi. Non so di chi si tratta, altrimenti li avrei già denunciati. Di sicuro dobbiamo mantenere alta la guardia. Lo Stato deve riaffermare la sua presenza sull'isola e lo deve fare anche attraverso azioni concrete». In mattinata arriverà sull'isola il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano. Una visita decisa proprio dopo lo «sfregio» alla Porta d'Europa: «La generosità, la dignità, il rispetto dei diritti umani che la comunità di Lampedusa ha tenuto alta in questi anni, per l'Italia intera - aveva scritto il ministro in un post su Facebook - non lasceranno spazio all'odio dei pochi vili

Ultimo aggiornamento: 07:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA