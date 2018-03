Ragazzino 16enne manda all’ospedale un’anziana per strapparle la borsa: preso

di Mario Meliadò

Tre settimane fa, a Lamezia Terme – centro nevralgico del Catanzarese – aveva mandato in ospedale un’anziana donna perpetrando uno scippo, gettandola per terra pur di strapparle dalle mani la borsa. Adesso l’autore del brutale reato è stato identificato e arrestato: è un ragazzino rom di soli 16 anni.Il “colpo” era stato messo a segno dall’adolescente il 28 febbraio scorso in via dei Mille, a Nicastro, ai danni di una donna in età avanzata e dall’andatura visibilmente malferma: tutto fedelmente registrato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il ragazzino vede l’anziana, capisce che potrà approfittare facilmente della sua menomata capacità di reazione, si avvicina fingendo disinvoltura ma poi la afferra da dietro fino a strapparle la borsa dalle mani.Nell’agguantare la borsa, nella speranza di trovarci dentro un bel po’ di contanti, il sedicenne non si fa troppi scrupoli e per essere sicuro d’impossessarsene dà uno strattone sufficientemente forte da far finire rovinosamente a terra la donna. Rapida, poi, la fuga a piedi per le vie del quartiere, nascondendo sotto il maglione la borsa appena trafugata.Poco dopo, saranno gli agenti delle Volanti a soccorrere la vittima dello scippo sanguinante: trasportata all’ospedale più vicino, l’anziana – che al momento della rapina, per ironia della sorte, si stava recando dal medico di famiglia – s’è vista diagnosticare fratture alle braccia e seri traumi al viso e al capo, rimediati a causa del secco impatto col marciapiede. E poteva andarle ancòra peggio, visto che nello slancio della caduta avrebbe potuto schiantarsi di faccia sul tronco d’albero a pochi centimetri da lei.Visionati i filmati, il ragazzino però è stato adesso identificato e arrestato questa mattina presso la sua abitazione di San Pietro Lametino dagli agenti della Polizia giudiziaria e delle Volanti di Lamezia su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minori di Catanzaro: immediato il trasferimento in una comunità individuata dal Centro di Giustizia minorile.