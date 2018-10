Spara al ladro che gli ruba il furgone e lo ferisce: il malvivente in fuga lo investe

Voleva fermare il ladro che gli stava rubando il camion, ha così imbracciato il fucile da caccia facendo fuoco e colpendo il bandito, finendo poi per essere investito dal mezzo. L'episodio si è verificato questa mattina a Francolise, nel Casertano. L'imprenditore ha riportato una frattura alla gamba, l'albanese una ferita all'occhio; lo straniero è tuttora ricoverato al Cardarelli di Napoli, dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Per il momento entrambi i protagonisti della vicenda sono indagati.



L'albanese è indagato per rapina, l'imprenditore per tentato omicidio, anche se nelle prossime ore la sua posizione potrebbe alleggerirsi e la contestazione trasformarsi in eccesso colposo di legittima difesa. L'imprenditore, titolare di un'azienda di trasporti, ha raccontato ai carabinieri della Compagnia di Mondragone di aver reagito ad una rapina, di aver cercato di fermare l'albanese alla guida del camion, e di aver sparato per non essere investito dal mezzo. Fino a poche ore fa c'erano solo sospetti che i due episodi - il ferimento dell'albanese e dell'imprenditore - potessero essere collegati; ma con il passare delle ore il quadro è diventato più chiaro.

