​Svaligiano una casa: ripresi dalle telecamere e su Facebook parte la caccia all'uomo

di Giuseppe TARANTINO

Dopo una serie di furti subiti nella sua abitazione estiva, in località “Mondonuovo” a monte di Santa Maria al Bagno (provincia di Lecce) , la proprietaria, esasperata, ha deciso di far installare un sistema di videosorveglianza nella casa. E così nei giorni scorsi le telecamere hanno “beccato” due individui che, dopo aver parcheggiato l’auto davanti al cancello di casa, si sono introdotti nell’abitazione e con tutta calma l’hanno svaligiata, portando via tutti gli oggetti di qualche valore trovati.Ieri, poi, la donna ha deciso di “farsi giustizia da sola”, pubblicando sui social un serie di immagini tratte dal filmato della videosorveglianza, che ritraggono, a volto riconoscibile, i due topi d’appartamento in azione, oltre a sporgere denuncia ai carabinieri.