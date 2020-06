Ladri in azione, sabato sera, a Colleparco, in una villetta vicino all’università di Teramo. Ad accorgersi dell’accaduto è stata la proprietaria di casa che aveva trascorso l’intera serata a festeggiare il compleanno della nipote al ristorante. Al suo rientro, prima di mezzanotte, l’amara scoperta. Chi ha agito, si presuppone che siano entrati almeno in due con un terzo a fare da palo, ha messo completamente a soqquadro tutte le stanze in cerca di una cassaforte e di oggetti preziosi. Quando si sono accorti che all’interno della casa non avrebbero trovato nulla di valore, si sono accaniti contro i mobili e addirittura contro le pareti che hanno bucato con gli arnesi pesanti che si erano portai per riuscire a forzare porte e finestre ed entrare.



Prima di darsi alla fuga indisturbati dietro di loro i malviventi hanno lasciato i detriti delle pareti picconate quasi a sfregio e addirittura dei battiscopa e degli zoccoli della cucina staccati. Al piano superiore della villetta hanno trovato una vecchia cassaforte a muro che non conteneva nulla, pure questa staccata dalla parete. Ieri mattina sul posto c’è stato un sopralluogo degli uomini del reparto della Scientifica della Polizia che ha tentato di prelevare eventuali impronte digitali, mentre in zona si stanno cercando immagini di telecamere di videosorveglianza. La proprietaria ha riferito agli investigatori di aver ricevuto nelle scorse settimane strane citofonate serali, intorno alle 22, in cui degli sconosciuti cercavano persone di cui non ha mai sentito parlare. E’ chiaro che chi ha agito è andato a colpo sicuro. La Polizia consiglia di tenere alta l’attenzione. Ultimo aggiornamento: 09:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA