I ladri le svaligiano casa, lei posta il video su Facebook e li fa arrestare

di Elena Panarella

Ha fatto in pochi giorni il giro della Rete, finendo pubblicato sui social più seguiti, il video della proprietaria di un’abitazione sull’Anagnina, esasperata dopo aver subito un furto. E già prima di presentare una denuncia alle forze dell’ordine ha scelto di pubblicare il video dei ladri in azione su Facebook, probabilmente ritenendola una forma di giustizia più rapida. Il 7 febbraio i ladri sono entrati in azione in una villetta a Grottaferrata. Il primo con un giubbino nero in pelle e un paio di jeans, il secondo con una felpa blu. Tutti e due hanno agito a volto scoperto. Hanno forzato il cancello d’ingresso, e sono entrati nell’appartamento. Ma non avevano considerato le telecamere. E così i proprietari non ci hanno pensato su due volte, dopo aver trovato cassetti e armadi a soqquadro, hanno postato il video del furto su Facebook ottenendo in poco tempo migliaia di visualizzazioni e condivisioni. I volti dei due ladri hanno fatto il giro dei social in pochissimo tempo. E ieri i carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Frascati, hanno identificato e fermato uno dei malviventi. Si tratta di un 20enne di origini serbe, con documenti francesi, e con 33 alias diversi.Il complice è stato identificato, ma ha fatto perdere le sue tracce. Almeno per il momento. Ad incastrarli sono state proprio le immagini della videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della villetta, che li ha ripresi in azione. Quando i proprietari hanno presentato poi la denuncia hanno allegato il video che ha dato una grossa mano all’identificazione del malvivente. Il ragazzo è stato rintracciato all’interno di un appartamento in zona Borghesiana. Sottoposto a fermo per furto aggravato in concorso, è stato portato a Regina Coeli. Il complice ha le ore contate: i militari sono sulle sue tracce. Durante la perquisizione è stata recuperata anche gran parte della refurtiva, orologi, gioielli riconsegnati ai proprietari. Sequestrata anche l’autovettura a bordo della quale si erano allontanati dopo il furto. E anche i ringraziamenti agli investigatori dell’Arma sono arrivati via social: «Grazie al nucleo operativo di Frascati! Hanno arrestato il capo dei ladri. Grazie a tutti per la solidarietà che mi avete dimostrato». Seguiti da una valanga di “like”.