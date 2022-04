Ladispoli, prima la lite in famiglia, all'alba, poi l'uomo ha preso un coltello da cucina colpendo la moglie e la figlia diciassettenne, che si stava preparando per andare a scuola. Infine il geometra si è inferto una coltellata all'addome.

Dramma familiare questa mattina a Ladispoli, intorno alle 7, in una palazzina di via Milano, sopra al centro anziani. Gravissima la moglie, in fin di vita, trasportata in eliambulanza così come la figlia anche lei in codice rosso. L'elisoccorso è atterrato di nuovo verso le 8.30 anche raccogliere il geometra ladispolano, 49 anni, che si è ferito gravemente.

Carabinieri intervenuti in forze, indagini affidate alla compagnia di Civitavecchia e ai militari della stazione di Ladispoli.

Tra i primi a prestare soccorso alla famiglia i vigili del fuoco di Cerveteri che tuttavia non si attendevano un tale scenario, insieme a loro due pattuglie di carabinieri, da Civitavecchia e da Ladispoli e gli equipaggi di tre ambulanze più l'elisoccorso.

Da quel che si è appreso l'epilogo tragico della lite è avvenuta in un piccolo bagno dell'appartamento.