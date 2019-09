di Marcello Ianni

Dopo 8 anni di battaglie legali era riuscito ad essere risarcito della somma di 1 milione di euro dal Ministero di Giustizia, ma il lungo calvario sanitario e psicologico lo hanno fiaccato e portato al suicidio . La vittima è V.S. di 52 anni, ex agente della polizia penitenziaria dell’Aquila (padre di tre figli) morto suicida due giorni fa a Campotosto.Nonostante l’allarme subito scattato con un concentramento di soccorritori cospicuo (tra carabinieri forestali e vigili del fuoco anche con due elicotteri) l’uomo è riuscito a mettere in pratica il gesto estremo. Sfuggono al momento i motivi ma l’ipotesi più accreditata quella di non essere riuscito a sopportare il calvario sanitario e giudiziario dopo aver contratto la legionella nel carcere di Preturo che lo aveva costretto anche a sottoporsi ad un intervento chirurgico al cuore. Poi la battaglia legale che dopo 8 anni sembrava avergli restituito una certa forza. Ma è stata una Illusione. Una serenità non recuperata che ha invece scavato nella mente dell’uomo che ha deciso due giorni fa di mettere in pratica quell’azione che probabilmente meditava da tempo.