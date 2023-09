Klodiana Vefa, chi era la donna uccisa con tre colpi di pistola alla testa: ora si cerca l'ex marito. Sui social scriveva: «L’amore ti coglie di sorpresa»

È stata uccisa in una strada di periferia, a Castelfiorentino (non lontano da Firenze), colpita da un’arma da fuoco, un’esecuzione, con tre proiettili. Così è morta Klodiana Vefa, freddata intorno alle 20 nella frazione di Puppino, nei pressi di un circolo. Tra le prime ipotesi, c’è che si sia trattato di un femminicidio e che a sparare alla donna di 35 anni, albanese, con regolare permesso di soggiorno, e madre di due figli, uno di 17 anni e una di 14 anni, sia stato il marito Alfred Vefa. Forse accecato dalla gelosia. Sul posto, chiamati da alcuni residenti sia sono arrivate le pattuglie di polizia e carabinieri, che ora conducono le indagini. Sul posto anche gli operatori del 118, che hanno tentato invano di rianimare la donna. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e il suo cuore infatti ha smesso poco dopo di battere.

Note di ricerca sono state diramate a tutti i comandi, con l’ordine di bloccare tutte le possibili vie di fuga.

Presidiata tutta la Val d’Elsa, tra Poggibonsi (in provincia di Siena) e Empoli. Si cerca l’ex, che non viveva più con lei e con il quale era stata avviata una fase di separazione.

L’esecuzione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è probabile che inizialmente tra i due ci sia stata una lite. L’uomo avrebbe atteso la donna al ritorno da lavoro poi, in strada, ha tirato fuori la pistola e ha mirato direttamente alla testa. Quindi sarebbe fuggito e fino a sera risultava irreperibile. Posti di blocco sono in tutta la zona.

Le testimonianze

In base alle prime testimonianze, raccolte dai militari, tra i due c’erano alcuni problemi. Anche i due figli della coppia sono stati ascoltati dai carabinieri e uno di loro avrebbe riferito agli inquirenti dei litigi frequenti tra i genitori. Ma i militari hanno accertato che negli archivi della stazione di Castelfiorentino non era stata mai presentata una denuncia da parte Klodiana e neppure interventi in seguito a liti nell’abitazione. Gli investigatori hanno isolato l’area ed eseguito i rilievi scientifici e balistici necessari e contemporaneamente iniziato a raccogliere le testimonianze dei familiari e dei conoscenti della vittima.

Il profilo

Era una donna allegra Klodiana, sul suo profilo social appare sempre sorridente. Per tutti era Klaudia. Ma era anche riflessiva e forse la sua vita era definitivamente cambiata. Era il 17 settembre, quando la donna scriveva su Instagram: «Mi conosco benissimo, sono fatta di cemento armato e vetro soffiato. Alcune cose non mi toccano, altre mi distruggono». Ad accendere la follia omicida potrebbe essere stata la gelosia. Meno di un mese fa, Klodiana scriveva: «L’amore coglie sempre un po’ di sorpresa, c’è chi ne resta sopraffatto, e alla fine fugge, e c’è invece chi lo vive con tutta la passione e la forza di cui è capace...». E nelle sue pagine i commenti del marito Alfred erano scomparsi già da un po’. L’ultima traccia sulla pagina social risale al 18 aprile 2022, quando aveva commentato una foto di Kaludiana in compagnia del figlio. Quando la rottura del marito probabilmente era in corso, la vittima aveva citato la canzone scritta da Shakira dopo la separazione con Piquè: «Le donne non piangono, le donne fatturano».

Il sindaco

«Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite- ha scritto su Facebook il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni che è subito arrivato sul luogo del delitto - è il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile». Sono state 83 le vittime di femminicidio dall’inizio del 2023.