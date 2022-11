Giandavide De Pau, il presunto killer di Roma non risponde all'interrogatorio. L'avvocato: «Neanche gli psichiatri si erano accorti della sua pericolosità»

«De Pau era libero perché non aveva titoli per essere detenuto, e nessuno, neanche gli psichiatri che lo avevano visitato, si erano accorti della sua pericolosità». Lo ha detto l'avvocato Alessandro De Federicis , difensore di Giandavide De Pau, 51 anni, ex autista del boss Michele Senese, entrando a Regina Coeli dove è in programma l'interrogatorio di convalida del fermo per gli omicidi di 3 donne a Roma nel quartiere Prati. Probabilmente oggi l'uomo non risponderà al gip. Il suo profilo psichiatrico andrà esaminato anche dalla procura.

Il penalista ha aggiunto di avere incontrato ieri De Pau. «Non ha contezza e memoria di quello che è successo per come l'ho visto io, assente, mi sembra strano fosse in grado di organizzarsi una fuga. Dell'auto nel deposito giudiziario e del passaporto ho informazioni, so solo che il suo documento era scaduto da tempo. La Procura contesta l'omicidio plurimo aggravato ma senza premeditazione perché è difficilmente contestabile. In base a quanto so l'arma non è stata ancora trovata. Ho chiesto di trovare una struttura adeguata alle sue condizioni, parliamo di una persona con disturbo della personalità borderline»,

È in regime di «grandissima sorveglianza», con un la penitenziaria che lo controlla 24 ore su 24, Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice omicidio di Roma.

Pericolo di fuga

Effettivamente per sette ore, negli uffici della Questura, De Pau ha raccontato di non ricordare nulla degli omicidi che, per l’accusa, aveva commesso due giorni prima. Ma dalle indagini sta emergendo il contrario. Perché dopo avere ucciso tre escort in pieno giorno nel centralissimo quartiere Prati di Roma, Giandavide De Pau avrebbe agito con sprazzi di lucidità. Secondo gli inquirenti stava cercando di scappare all’estero. Per questo motivo, dopo i delitti, avrebbe raggiunto l’amica cubana con la quale aveva consumato massicce quantità di droghe la sera prima di uccidere: avrebbe promesso o dato alla donna 600 euro per farsi procurare un passaporto falso con il quale lasciare il Paese.