Kazousan, lo yotuber Cosimo Corrado ritrovato in ospedale a New York: il mistero dell'ultima notte a Central Park, i genitori partiti per gli Usa

È stato ritrovato in un ospedale di New York Cosimo Corrado, 21 anni, yotuber famoso con il nome d'arte Kazuosan, che da tre giorni aveva fatto perdere le sue tracce.

E' in buone condizioni di salute ma resta il giallo su cosa sia successo nelle ore in cui ha fatto perdere le sue tracce. Cosa è accaduto sabato 8 settembre, all'alba, ovvero l'ultimo giorno in cui Cosimo ha datto notizie ai familiari e perché si trova ora ricoverato in un ospedale del New Jersey?

Kazuosan, youtuber di Salerno ritrovato: è in ospedale a New York in buone condizioni di salute. Era scomparso da sabato

Cosa è successo

La polizia americana ha trovato in queste ore il 21enne in un presidio sanitario e non verserebbe in gravi condizioni, queste le prime poche notizie annunciate dai familiari del giovane attraverso i social. Proprio la famiglia in un video su Facebook ha voluto ringraziare la solidarietà delle persone dopo l'annuncio della scomparsa di Cosimo: «Grazie a tutti, il peggio è passato», ha detto la mamma. «Cosimo è stato trovato in un ospedale del New Jersey dal Dipartimento di Polizia di Jersey City. Siamo grati per gli sforzi compiuti dalle forze dell'ordine locali con l'assistenza dell'FBI per risolvere con successo questa situazione. Ci è stato assicurato che Cosimo riceva tutte le cure mediche necessarie. Rispettiamo la privacy di Cosimo e della sua famiglia in questo momento di riunificazione e recupero. Vi chiediamo gentilmente di concedergli lo spazio e il tempo di cui hanno bisogno per reintegrarsi nella loro vita quotidiana», hanno scritto sui social.

L'ultima notte

Sabato 9 settembre alle 6:30, Cosimo era tra la 43esima e l'8a avenue. Indossava una t-shirt bianca, pantaloncini blu navy, sneakers nere, uno zaino marrone. Venerdì sera ha pubblicato un video mentre in Central Park usciva con alcuni ragazzi e anche con due ragazzi latini da qualche parte della città seduti per terra. Quel giorno aveva mandato gli ultimi messaggi a mamma Antonella e nonno Ciro. Da Central Park avrebbe provato a chiamare un taxi. La transazione con le carte di credito non era stata però completata. Uno dei due telefoni, quello con la scheda americana, era stato ritrovato a Manhattan.

Cosa faceva a New York

Appena rientrato dal cammino di Santiago il giovane era partito per gli States per realizzare dei video a New York. Giovedì l’arrivo negli USA. Lo youtuber alloggiava nel New Jersey. Nato e cresciuto a Salerno, da qualche tempo trasferitosi a Milano, Kazuosan era arrivato dagli Stati Uniti la scorsa settimana.

Le ricerche

Ed è qui che il mistero si infittisce. Venerdì 8 settembre, l’ultima traccia Instagram della sua presenza nella Grande Mela: la story di una passeggiata a piedi scalzi per la città. Quanto accaduto il giorno dopo, l’ha raccontato un suo amico youtuber, Captain Blazer: «Cosimo, alle 6.30 del mattino – ha detto in un video-appello sui social – ha chiesto a mia madre come fare per prendere un taxi a New York. Ma le sue frasi erano sconclusionate, confuse. Da quel momento abbiamo perso le tracce».

La partenza dei genitori

Secondo quanto raccontato dai familiari, sarebbe stata presentata denuncia di scomparsa sia alla polizia italiana che a quella americana. E i genitori sono partiti questa mattina per New York. «Torna Cosimo, tutto si risolve», aveva detto il padre in un video online. I parenti ora dai social ringraziano la polizia e le autorità statunitensi.