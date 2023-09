Kata scomparsa, spunta una nuova testimone: «Ho visto una donna portare via la bambina che piangeva»

Kata scomparsa: una nuova testimone riconosce in Lidia la donna che avrebbe richiamato la piccola dentro il cortile dell'ex hotel Astor, a Firenze. La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1.

Kata, la mamma: «Qualcuno ha visto ma non parla». Si cerca il Dna della piccola in due trolley e un borsone​

Kata è stata uccisa? Il corpo forse gettato nell'Arno ma si teme anche il traffico di esseri umani

«Ho visto questa signora che ha chiamato la bambina dentro e poi ha chiuso il cancello». Era Lidia? «Sì era lei, la bambina piangeva, poi ha salito le scale ed è entrata direttamente in corridoio. La bambina non è scesa più giù. Lì dentro c'è un corridoio con le camere», prosegue la donna, che abita vicino all'ex hotel Astor. «I bambini avevano paura di lei, perché comandava tutto lei. Nessuno poteva uscire senza di lei, nemmeno i bambini», spiega ancora la donna. Lidia "era gelosa" che i peruviani affittavano le camere, «secondo me l'ha fatta scomparire lei», conclude la donna, che si dice disponibile ad essere ascoltata dalla procura («non c'è problema, perché dico la verità di quello che ho visto») e spiega di non aver parlato negli ultimi tre mesi dal giorno della scomparsa di Kata "per paura" di ritorsioni.