Kata, scomparsa un anno fa dall'ex hotel a Firenze, il procuratore: «Stiamo seguendo 4 piste». Dalla droga allo scambio di persona

È già passato un anno dalla scomparsa di Kata, la bambina di 5 anni di origine peruviana di cui si sono perse le tracce lo scorso 10 giugno dall'ex hotel Astor di Firenze, nel quale viveva insieme alla mamma. «Crediamo che la scomparsa di Kata sia il frutto dell'attuazione di un piano ben organizzato e non di un'attivita estemporanea». Così il procuratore Filippo Spiezia in una conferenza stampa, nella quale ha cercato di fare chiarezza sullo stato delle indagini, spiegando che la procura, al momento, sta seguendo quattro piste differenti. «Abbiamo la conferma che la rete di telecamere che circondano l'ex hotel ha un buco, un'area non coperta dal sistema di videosorvaglianza e abbiamo ragione di credere che sia quello spazio sia stato sfruttato da chi ha organizzato la sottrazione e la scomparsa della bambina peruviana», ha aggiunto.

La ricostruzione

Il 10 giugno 2023, Kataleya Alvarez è scomparsa dall'hotel Astor, occupato, situato nel quartiere di Novoli a Firenze, dove risiedeva con la sua famiglia.

La bambina stava giocando nei pressi della struttura quando, all'improvviso, si sono perse le sue tracce. Le indagini iniziali si sono concentrate sulla revisione delle immagini delle videocamere di sorveglianza posizionate intorno all'hotel Astor. Gli inquirenti hanno scoperto un "buco" nella copertura delle videocamere, una zona non monitorata che avrebbe potuto essere sfruttata dai rapitori. Nella conferenza di oggi, 7 giugno 2024, il procuratore Spiezia, in riferimento al "buco" nelle telecamere, ha aggiunto: «Questo è uno degli indici che ci induce a credere che si sia trattato di un piano ben predisposto. Ci sono due indagati - lo zio materno Abel e lo zio paterno - e allo stato non ci sono elementi per poter archiviare le posizioni di questi soggetti».

Le quattro piste e il ritardo nella denuncia

Nel corso della conferenza stampa, il procuratore Filippo Spiezia ha spiegato: «La procura segue quattro piste: la prima quella del traffico di droga, poi il racket delle stanze all'ex hotel Astor, vicenda che sta a monte della scomparsa per cui la procura ha esercitato l'azione penale, la pista dello scambio di persona di Kata con l'amichetta e quella a sfondo sessuale». E ancora: «Abbiamo continuato a coltivare nuove piste investigative ma abbiamo anche proceduto a una rilettura, che è ancora in corso tra l'altro, di ampi materiali investigativi che sono stati raccolti nella prima fase delle indagini. Questo perché con una maggiore familiarità di voci e volti di persone oggi e' possibile valorizzare dettagli che nella prima fase delle indagini erano stati ritenuti meno significativi. L'indagine rimane altamente complessa e ciò deriva dalla circostanza che la notizia della scomparsa della minore è arrivata alle autorità di polizia con un gap temporale rispetto a quanto riteniamo sia avvenuta la presunta scomparsa».

Le indagini

Il procuratore capo di Firenze ha spiegato, inoltre, che «sono state avviate tecniche investigative avanzate per trovare tracce e prove necessarie per il completamento lavoro» e che c'è «la conferma che la rete di videocamere che circonda l'hotel Astor aveva un buco dall'osservazione delle videocamere e abbiamo ragione di credere che quel buco sia stato sfruttato da chi ha rapito la bambina». Il procuratore Spiezia ha evidenziato anche che le due comunità coinvolte perché presenti nell'ex hotel Astor, quella peruviana e quella rumena, «si sono caratterizzate per atteggiamenti anche non collaborativi, e ci siamo mossi in un quadro anche omertoso» e «le indagini si sono sviluppate anche sul piano internazionale avendo contatti sia con autorità rumene e peruviane». Infine, il procuratore Spiezia ha fatto sapere che «gli sviluppi della vicenda potrebbero esserci a breve ma dipenderanno dal punto che faremo rispetto alle altre consultazioni che avremo con chi indaga con noi e ci siamo dati un appuntamento a inizio estate».