Disperato, il papà della piccola “Kata”, Kataleya Alvarez Chicllo la bimba peruviana di 5 anni misteriosamente scomparsa da un hotel occupato di Firenze, l’altra notte è andato nei campi rom della città a cercare sua figlia. Non è un caso. La pista privilegiata dagli inquirenti della Dda fiorentina e dai carabinieri che indagano per sequestro di persona a scopo di estorsione è quella legata agli screzi tra clan contrapposti all’interno dell’ex Astor per il racket degli affitti dei posti letto. Una chiave indicata da subito dalla mamma della bambina che ha ammesso di avere pagato per comprare una stanza e poi di avere litigato con chi chiedeva ancora denaro. Ma a contendersi la gestione del business all’Astor, secondo gli investigatori, sarebbero proprio elementi della famiglia di Kata con altri peruviani, questi ultimi, però, con cointeressi nella comunità di rom romeni che coabitano nell’occupazione. È in questo contesto che potrebbe essere maturato un piano per fare sparire la bambina, come ritorsione. Miguel Angel Romero, il padre della piccola, è sicuro: «Qualcuno sa o è coinvolto, ma non parla». Ieri sono state ascoltate due donne in Procura.

Kata scomparsa, il messaggio su Fb: «Sono con lei in Germania». Ma c'è chi pensa che sia ancora dentro l'ex hotel

PIANIFICARE LO SGOMBERO

Intanto, ora, si ipotizza lo sgombero dell’ex hotel. Prefettura, Comune e inquirenti stanno studiando come potere agire. Nei giorni scorsi sono stati censiti gli occupanti. A ciascuno di loro sono state scattate foto e sono state raccolte le generalità collegate al numero di stanza corrispondente. Si deve evitare che, qualora nel corso dell’inchiesta, ne emergesse la necessità, un possibile sospetto possa fare perdere le proprie tracce. Lo sgombero totale della struttura permetterebbe agli inquirenti di potere entrare nello stabile per effettuare verifiche più approfondite e in larga scala, metro per metro, con l’utilizzo di mezzi e strumentazioni più sofisticate alla ricerca di elementi utili alle indagini, se non della bimba stessa che potrebbe non avere mai lasciato lo stabile. Perché dalle telecamere e dalle testimonianze fino a oggi raccolte, Kata non risulta essere mai uscita dal perimetro dell’edificio.

I BOX

Ieri pomeriggio all’Astor sono tornati di nuovo i carabinieri per un sopralluogo. Hanno ispezionato un ulteriore garage pertinente al palazzo al civico 34 di via Boccherini a cui si accede attraverso un passo carraio che una volta portava al parcheggio dell’hotel. Si tratta di un box abbandonato e occupato, immerso nella sporcizia, usato da sbandati e tossici anche per drogarsi. È qui che si è cercata ancora qualche testimonianza di un possibile passaggio di Kata che, se uscita dalla struttura, potrebbe essere stata nascosta temporaneamente in qualche anfratto per poi essere prelevata successivamente. In attesa di una imminente decisione sullo sgombero, hanno già traslocato la famiglia di Kata e quella dello zio, troppa la tensione interna allo stabile. A marzo il padre di Kata partecipò a una maxi rissa con coltelli, bottiglie e anche l’uso di una scacciacani. È in quell’occasione che venne arrestato e altre tre persone denunciate. Lui, accusato di un furto, all’epoca era latitante dai domiciliari e si era rifugiato proprio all’Astor. Per evitare di essere preso, quella sera, si scambiò gli abiti con un amico e tentò di nascondersi dietro delle grosse tubature. Ma inutilmente e finì in carcere.

L’ORCO

Ad avere già lasciato il vecchio albergo fatiscente è anche una donna peruviana con dei bambini piccoli: «Si aggira un nordafricano che molesta i bambini», ne è convinta. La sparizione di Kata resta avvolta nel mistero più fitto. Per chi indaga nulla è davvero escluso. Si sono fatti avanti medium che hanno tentato la loro carta, ma nulla. Alla madre della bimba, poi, come rivelato da un detective ingaggiato dalla famiglia, sarebbe arrivata una telefonata in cui si sentiva il pianto angoscioso di una bambina. La donna si è sentita male nell’ascoltarla. Un messaggio reale o un terribile scherzo? I mitomani, fin dall’inizio di questa drammatica vicenda, non sono mai mancati.