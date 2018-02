Juliana Moreira choc: "Sono stata vittima di bullismo, non fate come me: denunciate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siamo abituati a vederla sempre sorridente maha voluto raccontare le ombre del suo passato nascosto. «Io so bene cos’è il bullismo», ha dichiarato a La Stampa la showgirl, confessando di essere stata minacciata per anni a scuola da unaJuliana veniva presa in giro per la sua altezza, poi prosegue: «Era una ragazzina che mi faceva tantissimi dispetti e ogni giorno minacciava di picchiarmi», fino a quando non lo ha fatto veramente e quelle botte, quelle forme di violenza hanno lasciato dei segni indelebili nella sua anima. Per questo oggi la Moreira ha deciso di portare avanti la battaglia contro il bullismo, come testimonial de Il Telefono Azzurro.Moglie di Edoardo Stoppa e mamma dei loro bellissimi bambini, Juliana conclude lanciando un messaggio importante ai giovani: «Io non ho mai avuto il coraggio di denunciarla, ma voi non commettete il mio stesso sbaglio».