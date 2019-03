© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per Lorenzo Cherubini, in arte: la73enne del cantautore è caduta ieri sera da un muretto nell'Aretino, riportando fratture multiple e perdendo i sensi. Trasportata in elisoccorso a Siena,è stata ricoverata d'urgenza ma fortunatamente i medici, nonostante le gravi condizioni, l'hanno poi dichiarata fuori pericolo.La caduta è avvenuta nell'abitazione dei suoceri di Jovanotti, a San Martino a Bocena, frazione di Cortona (Arezzo). Nella caduta la donna ha riportato fratture in più parti del corpo e in un primo momento avrebbe perso i sensi. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 con automedica che hanno allertato l'elisoccorso Pegaso. La donna è stata portata in ambulanza fino all'elicottero e poi trasferita all'ospedale Le Scotte di Siena. Avvisati subito anche la figliae Jovanotti.La coppia in questo periodo si trova negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell'artista.