Jonathan Maldonato, chi è il marito dell'influencer Siu accusato di tentato omicidio: dalla gelosia alla denuncia (ritirata) per maltrattamenti

Jonathan Maldonato, marito della moglie influencer Siu, è stato fermato nella notte di mercoledi 22 maggio dalla polizia di Biella. Secondo l'accusa l'avrebbe colpita al petto con un oggetto appuntito ferendola pesantemente a un'aorta. La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti.

Siu, il marito Jonathan Maldonato fermato per tentato omicidio. Ieri una rissa in ospedale con il fratello della donna

Chi è

Jonathan Maldonato, 37 anni, è nato a Gattinara in provincia di Vercelli. L'uomo lavora per una nota azienda di caffè. Nel 2018 ha sposato Siu, più piccola di 7 anni, con la quale ha due figlie, una di 5 e l'altra di 6 anni.

Jonathan veniva descritto dagli amici di Siu come un uomo molto possessivo tanto è che la accompagnava sui set dove lei lavorava e non la faceva mai uscire da sola. Nonostante manifestasse attraverso i suoi post sul suo profilo social, frasi d'amore nei confronti della moglie, la realtà sembrava essere un'altra.

La denuncia

Dentro casa, secondo gli inquirenti, si respirava un'aria totalmente diversa da quello si vedeva suoi social. Nel 2023 Siu era andata dai carabinieri per denunciare il marito per maltrammenti, poi però la denuncia fu ritirata. Adesso dopo il recente incidente domestico con Siu che si trova in gravi condizioni, il marito è stato accusato di tentato omicidio.

La ricostruzione

Giovedì pomeriggio, la donna, accompagnata dal marito, era andata in pronto soccorso all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), lamentando un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un'unica ferita. Ai medici avrebbe detto di essere caduta in casa, poi era collassata per una emorragia interna ed era stata trasportata d'urgenza a Novara. «Mia moglie è ferita, è caduta in casa» avrebbe riferito il marito all'operatore del 118 chiamato giovedì. Arrivata in codice giallo, le sue condizioni sono poi precipitate.

La lite con il fratello

L'uomo,sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie è in rianimazione da giovedì scorso. Lì ha trovato il fratello della donna che l'ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia. Nella stessa giornata dopo essere uscito dall'ospedale, l'uomo è stato fermato e arrestato.